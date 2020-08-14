09:00 | 14.08.2020
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Новини Тернополя 

Понад 8 тисяч платівок є в тернопільській бібліотеці

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Мода на вінілові платівки повертається. І це не ознака старомодності. Бо вініл це не лише програвач і платівка, це музична культура, яка формує справжнього меломана.

Вініловим фанам варто подякувати діджеям, які протягом усіх років занепалого попиту підтримували вінілову культуру, боролися за її визнання, шукали та поширювали платівки.

Колекція у понад 8 тисяч платівок є і в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Напередодні Дня вінілових платівок сектор мистецтв презентував виставку “Вініл – мода минулого чи сучасності”.

Відеопрезентація виставки:

Про історію вінілових платівок слухайте подкаст https://tobm.org.ua/12-serpnya-den-vinilovyh-plativok/

Послухати музику чи взяти платівку додому можна у секторі мистецтв (ІІ-й поверх бібліотеки).

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