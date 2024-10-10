06:53 | 11.10.2024
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Новини Тернополя 

14 шкіл Тернопільщини отримали шкільні автобуси

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Придбали транспортні засоби за рахунок співфінансування: 60% – кошти субвенції з державного бюджету та 40% – місцеві. Повідомляють у військовій адміністрації.
Це точно покращить в багатьох громадах умови доїзду наших учнів до шкіл, які віддалені від місця їхнього проживання. Ми і далі будемо працювати, аби інші громади, в яких є потреба в шкільних автобусах, також їх отримали.
До слова, шкільний автопарк Тернопільщини налічував 198 одиниць транспорту. Ще 9 транспортів передадуть громадам до кінця тижня.

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