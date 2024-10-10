Хвилина мовчання на честь Валерія ДОРОХОВА

Валерій ДОРОХОВ, 31-річний захисник України з позивним “Роланд”. Народився 21 червня 1991 року в Тернополі. Валерій змалку виявляв активну життєву позицію. Під час навчання в ЗУНУ він був старостою, очолював молодіжний правовий гурток, займався волонтерством.

До війни Валерій успішно вів власний бізнес – заклад азійської кухні. З початком повномасштабного вторгнення Валерій, не вагаючись, пішов захищати Україну. Спочатку він командував взводом роти охорони, а згодом став командиром взводу 68-ї окремої єгерської бригади.

“Не кожна людина – солдат, не кожен солдат – воїн,” – казав Валерій, але сам він був справжнім воїном до останнього подиху.

17 квітня 2023 року Валерій загинув під час штурму ворожих позицій. За свій подвиг Валерій ДОРОХОВ посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Валерій залишив маму, кохану, рідних та друзів.

Інф. Тернопільська міська рада