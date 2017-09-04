«15 дієвідмін радості»: Тернопіль чекає презентація нової книги Надійки Гербіш

Книгарня «Є» та видавництво «Свічадо» запрошують на презентацію книжки Надійки Гербіш «15 дієвідмін радості». Захід відбудеться 7 вересня. Початок – о 19.00. Модератор – Юрій Матевощук.

«15 дієвідмін радості» — біблійні історії в сучасному літературному аранжуванні, зшиті темою радості. Авраам, Сара, Адам, Єва, Марта, Марія, Закхей… вкотре переживають свої вічні ролі в 15-актних відтинках життя на межі вічності та теперішності. Книжка наближає до нас Святе Письмо, широким планом показуючи відомі сцени, що оживають у почуттях, та спонукає шукати в ньому підтримку під час життєвих випробувань.

Адреса книгарні «Є»:

м. Тернопіль

вул. Валова, 5-9.

Тел.: (0352) 254-4-59.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».