Проект GO highway реалізовується на Тернопільщині

Дорогу Львів – Тернопіль чекає повне перевтілення, адже вперше за багато років її відремонтують капітально та повністю. Все це відбувається за підтримки Укравтодору та активної позиції Служб автомобільних доріг у Тернопільській та Львівській областях.

Нагадаємо, дорога Н-02 Львів – Тернопіль є частиною транснаціонального коридору GO highway. В рамках якого планується з’єднати українські чорноморські порти Миколаїв та Одеса з польським Гданськом.

Ідею масштабного будівництва, ще на початку року, запропонував керівник Укравтодору Славомір Новак. Цілісна магістраль буде завдовжки майже 900 кілометрів та пролягатиме через Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську області. Далі розділиться у напрямку Одеси та Миколаєва зачепивши Кіровоградщину.

Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України: «Економіка сучасних країн розвивається між портами. Наприклад, в Європі найголовніші транспортні коридори – це коридори від Балтійського до Адріатичного моря, від Північного до Адріатичного моря, від каналу Ла-Манш і Північного моря до Середземного моря. Тому для розвитку економіки України необхідно з’єднувати порти в Одесі та Миколаєві із Західною Європою. Тернопіль є ключовим пунктом у міжнародному проекті Go Highway. Ця дорога має перетнути Тернопільську область із заходу на схід. Мені приємно, що в реалізації цього проекту ми маємо підтримку на місцевому рівні. Окрім своїх професійних якостей, ці фахівці галузі в областях готові реалізувати амбітний проект із створення GO Highway та довести, що якісні дороги в Україні таки будуть».

Ремонтні роботи на трасі Львів-Тернопіль розпочали в першу чергу, адже керівництво Львівської та Тернопільської Служби доріг завчасно провели тендерні процедури на майданчику Prozzoro та підготували відповідну проектно-кошторисну документацію.

«Аби не втрачати часу і якнайшвидше приступити до ремонтних робіт, практично відразу після представлення Славоміром Новаком проекту GO highway ми взялись за підготовку документів та оголосили тендер, – коментує начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик. – Ремонт траси Львів – Тернопіль в межах нашої області плануємо завершити цього року, орієнтовно до кінця жовтня.» Також, Богдан Іванович зауважив, що такої підтримки від Укравтодору Тернопільська область ще не мала.

Станом на сьогодні на ділянці дороги в межах Тернопільщини відфрезовано більше 5 км покриття та влаштовано вирівнюючий шар з асфальтобетону. За допомогою установки КМА дорожники вкладають органно-мінеральну суміш. Також ведуться земляні роботи.