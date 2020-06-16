16 червня: на Тернопільщині підтвердили 16 нових випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 16 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1483 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1366 випадків – дорослі, 117 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 1024 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 238 (94 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 4 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 78 (66 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 19 (17 одужало);
– Заліщицький район – 57 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 53 (25 одужало);
– Зборівський район – 4 (3 одужало);
– Козівський район – 43 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 419 (310 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 35 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 77 (19 одужало);
– Чортківський район – 57 (53 одужало);
– Шумський район – 162 (122 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 2 особи
✅проведено 154 дослідження методом ПЛР. Також було досліджено 359 взірців біоматеріалу, який доставлений з Львівської області.
✅підтверджено 16 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (2 особи)
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Смиківці – 1
⭕️Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 1
• с. Бодаки – 2
• с. Великі Вікнини – 1
• с. Заруддя – 1
⭕️Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Ренів – 1
⭕️Шумський район (6 осіб):
• с. Бриків – 6