19-річний тернополянин викрадав автомобілі

З початку тижня в обласному центрі сталося дві крадіжки транспортних засобів. У ніч з неділі на понеділок невідомі поцупили з парковки по вулиці Шептицького іномарку «Мазда», а в ніч з середи на четвер зі стоянки, що по вулиці Галицькій, зникли «Жигулі».

«ВАЗ 2101», що рухався, порушуючи правила дорожнього руху, привернув увагу патрульної поліції. Правоохоронці намагалися зупинити авто, проте водій проігнорував вимогу поліцейських і натиснув на педаль газу. Та не впорався з керуванням і в’їхав в огорожу. Коли екіпаж заблокував транспортний засіб, щоб унеможливити його подальший рух, зловмисник покинув салон і намагався втекти. Його затримали. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк, особу крадія поліцейські встановили швидко, адже 19-річний парубок – герой не одного кримінального провадження. На даний час в суді щодо нього розглядається справа про вчинення хуліганств та крадіжок. Автівка, за кермом якої перебував зловмисник, виявилася краденою.

Оперативними заходами співробітники кримінальної поліції встановили, крадіжка іномарки «Мазда» – теж справа рук 19-річного зловмисника. Машину поліцейські знайшли в дворі багатоповерхівки на масиві Дружба, де зловмисник заховав її.

Згідно статті 208 КПК підозрюваного затримали. Кримінальне провадження розпочато за частинами першою та другою статті 289 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.