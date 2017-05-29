У рамках пленеру художники малюють три вулиці Тернополя

У Тернополі триває пленер художників Тернополя. Його тема — «Збережемо збережене». Митці перемальовують давні будинки на трьох вулицях – Коперника, І. Франка, Кам’яна.

«Погляд» поспілкувався з одним із учасників пленеру – Олегом Крихом, який для своєї картини обрав вид на вул. Коперника. Техніка – вільний живопис.

– Вулиця Коперника одна з найдавніших у Тернополі, – розповів Олег. – З півдня вона виходить на Руську — головну вулицю міста. Тут збереглися капітелі на будинках, що мені особливо цікаво. Картину цю малюю третій день. Сподіваюся, сьогодні завершу. Малюю в рамках пленеру художників, які в ці дні працюють на трьох вулицях міста — Коперника, І. Франка, Кам’яна.

До речі, до 1901 року вул. Миколи Коперника мала назву Середня Стрілецька, а до 1929 р. — Реальна.