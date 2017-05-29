На Тернопільщині відбувався мото-рок-пікнік

Цими вихідними у м.Чорткові відбувався мото-рок-пікнік. З метою недопущення виникнення утруднень проїзду на дорозі та гарантування цілковитої безпеки усім учасникам дорожнього руху, поліцейські Чортківського відділу поліції забезпечували безпеку на дорозі та охорону громадського порядку під час проведення даного заходу.

Дійство проводилося в Чортківському парку ім.Франка на співочому полі за участю rock-dance party by DJ GraderGoth. Байкери сформували мотоколони на вул.Б.Хмельницького, освятили мотоцикли настоятелем церкви Святої Покрови священиком о.Михайлом та здійснили мотопробіг по м.Чортків з національною символікою.

В центрі міста відбулася мотовиставка, конкурс на кращий кастом-байк а також показовий виступ стант-райдера

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