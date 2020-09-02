16:24 | 2.09.2020
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Новини Тернополя 

19-річний житель Тернопільського району попався п’яним за кермом

Irena 0 Views Прокоментуй!
Порушником виявився 19-річний житель Тернопільського району. Кермувальника, який наражав на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих вчасно зупинили співробітники Зборівського відділення поліції.
 
1 вересня близько 14 години під час патрулювання району поліцейські помітили автомобіль «Жигулі», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. При спілкуванні у кермувальника були виявлені зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідчення на місці чоловік відмовився, правоохоронці запропонували йому проїхати в медзаклад.  Там стан алкогольного сп’яніння водія підтвердився.
 
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на штрафмайданчик.
 
Щодо водія, 19-річного жителя Тернопільського району, правоохоронці склали адмінпротокол  за ч 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння),  а також постанову за порушення ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).
 
Лише у серпні поліцейські області виявили 227 водіїв, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння, а з початку року – 1798 таких кермувальників.
 
За вчинення такого правопорушення залишається адміністративна  відповідальність (ст. 130 КУпАП), за яку передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року  доведеться сплатити суму вдвічі більшу.
 

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/Informacziya/zborivski-policzejski-sklali-adminprotokol-na-vodiya-yakij-siv-za-kermo-napidpitku/

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