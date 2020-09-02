Віктор Овчарук: «Ми маємо вшановувати пам’ять загиблих у російсько-українській війні героїв та допомагати їхнім родинам»

Першого вересня очільник області побував у Гусятинському районі та відвідав родини загиблих у російсько-українській війні героїв.

Відзнаку обласної ради «Почесна грамота» отримала дружина загиблого воїна Миколи Руснака Людмила Руснак (село Верхівці Гусятинського району). Віктор Овчарук подякував родині Руснаків за самовідданість та мужність їх чоловіка та батька військовослужбовця Миколи Руснака. Також голова обласної ради привітав дочку героя Софію із Днем Знань (дівчинка пішла до першого класу) та вручив першокласниці подарунки.

Завітав Віктор Овчарук і до Гусятина, до Таміли Чухась – матері загиблого військового Руслана Чухася, та вручив відзнаку обласної ради «Почесна грамота».

– Зрозуміло, що біль материнської, вдовиної та сирітських втрат не пройде, ці рани ятритимуть довіку. Та все ж ми, суспільство, маємо пам’ятати героїв та допомагати їх родинам. Це – найперше та найменше, що можемо зробити, – зазначив голова облради.