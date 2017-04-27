25 дітей з Тернопільщини усиновили іноземці

На Тернопільщині щорічно зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас збільшується число дітей, влаштованих до сімейних форм виховання. На цьому наголосив під час засідання колегії Тернопільської ОДА начальник обласної Служби у справах дітей Ростислав Дрозд.

За його словами, протягом 2009-2016 років в області діяла Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини». Відповідно до цієї програми в області досягнуто вагомих результатів. Зокрема, вдалося сформулювати декілька тенденцій в соціально-правовому захисті дітей: зменшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2009 році їх налічувалося 1.223, то тепер –1.071 дитина. Також вдалося збільшити число дітей-сиріт, влаштованих до сімейних форм виховання – під опіку, піклування в прийомні сім’ї, а також у дитячі будинки сімейного типу. Їх більше 90%. Відповідно й зменшилася кількість дітей з такого числа, які перебувають в інтернатних закладах області. Якщо у 2009 році їх було 27%, то на сьогодні – 9,4%, тобто близько 100 дітей.

«Те, що діти досі залишаються в інтернатних закладах пов’язано з тим, що вони мають вади здоров’я, а це є стримуючим фактором при усиновленні. Також стримують процес усиновлення великі сімейні групи, тобто 3-4 дітей, які є між собою рідними. Згідно із законодавством передбачено, що діти, які перебувають у родинних стосунках, не можуть були розлучені, отже мають бути всиновлені одночасно. У такому випадку слід говорити про сімейні форми виховання: до п’яти дітей – це прийомна сім’я, більше п’яти дітей – це будинок сімейного типу», – зауважив Ростислав Дрозд.

Водночас він підкреслив, що в області має місце очевидна тенденція переваги національного усиновлення над міждержавним. Так, протягом 2009-2016 років було усиновлено 150 дітей, з них іноземцями – лише 25 дітей. Загалом, службами у справах дітей здійснюється постійний нагляд за умовами проживання та виховання 278 усиновлених дітей.