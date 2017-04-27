Власника млина з Тернопільщини обікрали на 70 тисяч

Ще 14 квітня до Підволочиських правоохоронців із заявою про викрадення дорогого устаткування звернувся власник млина, що у селі Криве.

Чоловік повідомив, що було вкрадено 10 потужних електродвигунів, 12 розмольних валів, електродриль, болгарку та мікрохвильову. Збитки підприємець оцінив у 70 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що невідомий під’їхав до млина вночі на автомобілі, а в середину проник шляхом пошкодження вхідних дверей.

Пошуки злодія тривали майже два тижні й завдяки проведеній роботі, його особу встановили. З’ясувалося, що на чуже добро спокусився 54-річний житель сусіднього села, який неодноразово бував на млині. Чолов’яга вже шукав на ринку покупців на устаткування, але заробити на краденому, не встиг, натомість розжився звинуваченнями у крадіжці з проникнення.

Зараз підозрюваний, який до слова, раніше не мав жодних проблем із законом, шкодує про скоєне, але розкаяння не звільняє його від відповідальності.