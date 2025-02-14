Мінікомпанія з Тернополя представила Україну на Міжнародному ярмарку молодіжного підприємництва в Естонії

Бізнес-ідея «AromaTouch» Тернопільського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя у січні увійшла в п’ятірку найкращих під час конкурсу бізнес-ідей на поїздку в Естонію серед 56 українських команд.

Учасниці і учасники самостійно виготовили натуральні та екологічні воскові арома-саше. Продукція поєднує традиційний матеріал (бджолиний віск) із сучасними підходами до ароматерапії та екодизайну.

Днями у Таллінні завершився Міжнародний студентський ярмарок-виставка «Estonian Student Companies Fair 2025», організований Junior Achievement Естонія. У ньому взяли участь понад 370 студентів та 100 викладачів з 6 країн, які приїхали до Естонії представити свої бізнес-ідеї, власну продукцію та досвід підприємництва. Команда «AromaTouch» змагалася за перемогу серед решти 95 команд з Великої Британії, Кіпру, Латвії, Фінляндії, Естонії та України.

«“AromaTouch” як і інші українські команди дуже добре себе зарекомендували під час Міжнародного ярмарку у Таллінні! Крім того, що стенди відрізнялися своїми унікальними дизайнами і привертали увагу відвідувачів здалека, всі учасники та учасниці були максимально активними, використовували всі методи залучення покупців, демонстрації продукції і продажів! Тому всі українські команди показали дійсно хороші результати і чудово представили Україну!», – розповів Андрій Турак, директор з розвитку Junior Achievement Ukraine.

Україну на цьому Міжнародному ярмарку, крім тернопільської команди, представили ще 4 мінікомпанії закладів освіти Львівщини, Буковини та Київщини:

– худі з унікальним дизайном, що мають традиційний український орнамент як основний елемент. Мінікомпанія «My print shop» Малинецької філії ЗЗСО І-ІІ ст – ЗДО, Чернівецької області, включила в принти цитати з листів українських військових до своїх коханих. Кожен виріб додатково оснащено NFC-міткою, яка дозволяє отримувачу переглядати відео, аудіоповідомлення або текст при дотику телефоном.

– екологічні предмети декору мінікомпанії «Element» Львівського професійного коледжу індустрії краси та моди. Учасниці самостійно виготовляють вази та підсвічники з яєчних лотків. Кожна робота є унікальною та неповторною, адже у товарах немає двох однакових деталей;



– планери для тайм-менеджменту команди «Time-guard» Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Окрім традиційних розділів для планування дня, тижня, місяця, у планері представлені і різноманітні техніки самоорганізації як то «1-3-5», POMODORO тощо. Команда запропонувала як паперовий варіант, так і «блокнот-тренінг з планування» на магніті;

– натуральний крем-мед з оригінальними смаками від «Well Bee» Львівського фахового коледжу спорту. Ця команда здобула нагороду в номінації «International SALES Award» («Кращий міжнародний відділ продажів») завдяки представленню продукції, комунікації з покупцями, використанню маркетингових інструментів для їхнього залучення, вигляду стенду та кількості проданих одиниць продукції під час ярмарки.