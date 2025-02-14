Клеї в пакувальній промисловості: як вибрати найкращий варіант?

Без чого важко уявити пакувальну промисловість будь-якого масштабу та навіть виготовлення простої упаковки у домашніх умовах? Звісно, без клею, адже він необхідний для фіксації різних елементів, забезпечення надійності, підтримання потрібної форми упаковки та її привабливості, оскільки пакування – перше, на що звертають увагу потенційні покупці при огляді товару. У цій статті розповімо, які клеї використовуються для пакувальної продукції, які властивості для них характерні та на що звертати увагу при виборі певного.

Розмаїття адгезивів для упаковки

За словами фахівців української компанії «Люкс-Х», усі клеї, що можуть використовуватися у пакувальній промисловості, можна умовно об’єднати у дві великі групи – холодні та гарячі. До першої категорії належать адгезиви, що продаються у цілком готовому для використання вигляді, для їх застосування не потрібен температурний вплив, вони застигають через певний проміжок часу за нормальних умов (під ними розуміють вологість до 60% та температуру повітря у діапазоні 15…30 градусів тепла).

Друга категорія – це термоклеї, котрі ще називають гарячими клеями та розплавами. Вони надходять у продаж у твердому вигляді – це стрижні, таблетки, подушечки тощо, а перед використанням їх необхідно розплавити за допомогою спеціального обладнання. Під впливом високої температури (приблизно 70-200 градусів залежно від типу адгезиву) продукт плавиться, переходить у рідку форму, завдяки чому його можна нанести на оброблювану поверхню. Згодом він застигає, знову стаючи твердим, завдяки чому формується міцний та надійний клейовий шов, що витримує значні навантаження та різноманітні впливи навколишнього середовища.

Серед основних типів пакувальних клеїв можна виділити наступні:

Адгезиви із синтетичними полімерами у складі, наприклад, акрилатами, ПВС, ЕВА тощо. Це водорозчинні клеї з першої групи, тобто холодні. Вони ідеальні для фіксації етикеток на тару з картону чи паперу та склеювання деталей із цих матеріалів між собою. Полімерні водорозчинні адгезиви також застосовуються під час виготовлення картонно-навивної продукції, ламінування, каширування, для виробництва липких стрічок тощо. Тобто вони популярні не лише для упаковки, але також у поліграфії. Адгезиви можна наносити ручним та машинним методами, наприклад, дисковим, валковим устаткуванням. Полімерні клеї не шкодять елементам обладнання, належать до групи негорючих матеріалів, у складі відсутні токсичні домішки, а результат виходить надійним та міцним.

Дисперсія ПВА – це холодний клей, основним компонентом котрого виступає мономер вінілацетату. Також до складу додаються консерванти, стабілізатори, прискорювачі полімеризації та інші компоненти, можуть бути присутні також пластифікатори. Дисперсія ПВА вважається універсальним адгезивом, адже вона стійка до негативних зовнішніх впливів та міцно з’єднує різні матеріали. Зазвичай її використовують у поліграфії та пакувальній промисловості для склеювання паперу, картону, гофрокартону, для handmade виробів у домашніх умовах, у текстильній промисловості, навіть додають до різноманітних будівельних розчинів для покращення їхніх властивостей. Як і полімерні клеї, дисперсія ПВА нетоксична, не горить, швидко сохне, забезпечує надійне та міцне склеювання, клейовий шов після висихання стає прозорим та не жовтіє з часом, наносити її можна також вручну або за допомогою обладнання.

Термоклей – ще один популярний продукт для виробництва упаковки. З його допомогою склеюють різноманітні коробки та ящики з картону, фіксують додаткові деталі (трубочки на соках, наприклад), виготовляють піддони тощо. Це адгезиви на основі полімерів синтетичного походження, котрі перед використанням необхідно розплавити за допомогою обладнання. Термоклеї випускаються з різним рівнем в’язкості та липкості, їх наносять роликовим, валковим способом, за допомогою форсунок тощо – усе залежить від певного типу адгезиву.

Як вибрати клей для упаковки?

Перш за все, має значення, який саме матеріал ви використовуєте, які у нього властивості. Крім того, під час вибору звертайте увагу на наступні чинники:

подальше застосування продукту – які фактори можуть впливати на готовий виріб;

особливості встановленого обладнання – яка швидкість нанесення клею, яка максимальна та мінімальна температура може бути, як часто необхідно його чистити (до речі, існують клеї з ефектом самоочищення, тобто такі, які не залишають слідів нагару на устаткуванні);

якого кольору будуть вироби, адже термоклеї випускаються різнокольоровими, наприклад жовтими, хоча найпопулярнішими виступають прозорі – такі адгезиви універсальні і забезпечують естетичний результат.

Крім того, важливі фізико-хімічні властивості продукції, а про них можна дізнатися безпосередньо у фахівців компанії, де плануєте робити замовлення партії клею.