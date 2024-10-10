У Тернополі неповнолітнім продають алкоголь

У Тернополі інспектори муніципальної інспекції Тернопільської міської ради спільно з поліцейським офіцером громади районного управління поліції виявили факт продажу алкоголю неповнолітньому в одному з магазинів міста. Повідомляє тернопільська міська рада.

Під час перевірки було встановлено, що неповнолітній, якому виповнилося 17 років, придбав алкогольний напій. У діях продавця вбачаються ознаки порушення правил торгівлі, за яке передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Складено протокол про адміністративне правопорушення, який буде направлено на розгляд компетентним органам для винесення постанови про притягнення до відповідальності.