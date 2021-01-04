4 січня на Тернопільщині — 71 новий випадок коронавірусу, 5 смертей, одужали – 290 осіб
71 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 04 січня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 5 (чоловік 71 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. Гусятинський район с. Городниця, жінка 42 р. Зборівський район с. Мшанець, жінка 80 р. м. Тернопіль, чоловік 81 р. смт Підволочиськ)
одужало – 290 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 283
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 34405 осіб;
одужало – 30555 осіб;
летальних випадків – 471 (3 випадки жителі інших областей);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9464 (7799 одужало, 109 летальних);
– Бережанський район – 1799 (1602 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1595 (1462 одужало, 29 летальних);
– Бучацький район – 1248 (1168 одужало, 18 летальних);
– Гусятинський район – 1675 (1570 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1492 (1359 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1686 (1415 одужало, 23 летальних);
– Зборівський район – 756 (729 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1020 (892 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 1981 (1768 одужало, 30 летальних);
– Лановецький район – 896 (847 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1162 (1105 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1399 (1243 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 472 (446 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1391 (1303 одужало, 29 летальних);
– Тернопільський район – 2922 (2543 одужало, 37 летальних);
– Чортківський район – 2359 (2265 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1088 (1039 одужало, 21 летальних).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (31 особа)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 2
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Королівка – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Бурдяківці – 1
Бучацький район (2 особи):
• с. Малі Заліщики – 1
• с. Переволоки – 1
Гусятинський район (0 осіб)
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Опрілівці – 2
• с. Чумалі – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Мшанець – 1
Козівський район (0 осіб)
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 2
• с. Горинка – 1
• с. Старий Почаїв – 1
Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Нападівка – 1
Монастириський район (1 особа):
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Мислова – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• с. Гнильче – 2
• с. Мирне – 2
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (0 осіб)
Тернопільський район (3 особи):
• с. Лозова – 1
• с. Острів – 2
Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 2
• с. Залісці – 1
• с. Матвіївці – 1