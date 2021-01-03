13:34 | 4.01.2021
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Михайло Головко взяв участь у смолоскипній ході з нагоди 112-ої річниці від дня народження Бандери

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Уже традиційна смолоскипна хода з нагоди 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН, Героя України Степана Бандери відбулася у Тернополі у п’ятницю, 1 січня.

Сотні представників націоналістичних організацій та небайдужих тернополян пройшлися головними вулицями міста у напрямку від площі Героїв Євромайдану до пам’ятника Бандері. Учасники маршу несли смолоскипи та український прапор.

Участь у ході взяв й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Сьогодні Степан Бандера є нашим стягом боротьби за незалежну Україну, самодостатню, соборну. Його прізвище так і перекладається багатьма мовами – прапор, стяг. Можливо, це когось дратує, хтось цього не визнає. Не визнаючи Бандеру, наші вороги не визнають прагнення українців бути господарями на своїй землі. У нас є унікальний чорнозем, багаті родовища, все, для того, аби стати заможними. Можливо, через це нашим недругам не потрібен дух Бандери тут, бо вони хочуть, аби українці стали сірою масою, сировинним придатком,  зазначив Михайло Головко.

Він також підкреслив, що Тернопільська обласна рада підготувала звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Степану Бандері та Роману Шухевичу.

– Мені боляче, що на 30-му році незалежності наша влада не визнає Бандеру, цурається його. У свій час президент Ющенко присвоїв Бандері та Шухевичу звання Героя України. Потім донецько-регіоналівська бандитська влада скасувала указ Ющенка. Досі ні у попереднього президента, ні в чинного не знайшлося мужності відновити справедливе звання Героя. Тому з моєї ініціативи сесія Тернопільської облради звернулася до президента Зеленського з вимогою негайно повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Степану Бандері та Роману Шухевичу. – підкреслив Михайло Головко. – Зараз ми боремося з російським агресором не тільки за територіальну цілісність, одночасно тривають й інші війни – духовна, економічна, ідеологічна. Вони вичавлюють з нас все українське. Тому наше завдання – зберегти Україну не тільки на карті, а й зберегти духовний зміст нашої держави, аби ми залишилися справжніми українцями, які з гордістю несуть ім’я Степана Бандери.

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