Михайло Головко взяв участь у смолоскипній ході з нагоди 112-ої річниці від дня народження Бандери

Уже традиційна смолоскипна хода з нагоди 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН, Героя України Степана Бандери відбулася у Тернополі у п’ятницю, 1 січня.

Сотні представників націоналістичних організацій та небайдужих тернополян пройшлися головними вулицями міста у напрямку від площі Героїв Євромайдану до пам’ятника Бандері. Учасники маршу несли смолоскипи та український прапор.

Участь у ході взяв й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Сьогодні Степан Бандера є нашим стягом боротьби за незалежну Україну, самодостатню, соборну. Його прізвище так і перекладається багатьма мовами – прапор, стяг. Можливо, це когось дратує, хтось цього не визнає. Не визнаючи Бандеру, наші вороги не визнають прагнення українців бути господарями на своїй землі. У нас є унікальний чорнозем, багаті родовища, все, для того, аби стати заможними. Можливо, через це нашим недругам не потрібен дух Бандери тут, бо вони хочуть, аби українці стали сірою масою, сировинним придатком, – зазначив Михайло Головко.

Він також підкреслив, що Тернопільська обласна рада підготувала звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Степану Бандері та Роману Шухевичу.

– Мені боляче, що на 30-му році незалежності наша влада не визнає Бандеру, цурається його. У свій час президент Ющенко присвоїв Бандері та Шухевичу звання Героя України. Потім донецько-регіоналівська бандитська влада скасувала указ Ющенка. Досі ні у попереднього президента, ні в чинного не знайшлося мужності відновити справедливе звання Героя. Тому з моєї ініціативи сесія Тернопільської облради звернулася до президента Зеленського з вимогою негайно повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Степану Бандері та Роману Шухевичу. – підкреслив Михайло Головко. – Зараз ми боремося з російським агресором не тільки за територіальну цілісність, одночасно тривають й інші війни – духовна, економічна, ідеологічна. Вони вичавлюють з нас все українське. Тому наше завдання – зберегти Україну не тільки на карті, а й зберегти духовний зміст нашої держави, аби ми залишилися справжніми українцями, які з гордістю несуть ім’я Степана Бандери.