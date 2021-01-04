Українські студенти-католики зустрічали Новий 2021 рік у Зарваниці

31 грудня – 2 січня члени ТУСК «Обнова» провели молитовно-відпочинкове святкування Нового року у Марійському духовному центрі Зарваниця. Українські студенти-католики спільно молились в намірені миру в нашій державі, взяли участь у святкових новорічних богослужіннях у храмі Пресвятої Євхаристії, які очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Владика Василій привітав обновлян з празиком та нагадав, щоб місію спільноти обновлювати все у Христі кожен старався сповняв, побажав надалі горіти вогнем любові та просвітлювати людські серця.

Відтак, члени спільноти мали зустрічі, де ділились між собою досягненням у 2020 році та обговорили цілі на наступний рік. Також під проводом духівника спільноти о. Володимира Дарморіса взяли участь в біблійному колі, де поділились духовними роздумами на тему двох євангельських уривків Мт. 1,18-25 і Мт. 2,13-23.

повідомив Зеновій Літинський