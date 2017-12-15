44 дні роботи за одну хвилину, – як у Тернополі створювали нестандартну Студію Бойової слави (відео)

6 грудня, у День збройних Сил Україїни в тернопільській окремій артилерійскій бригаді відбулось довгоочікуване дійство, відкриття Студії Бойової слави. В залі представлені інсталяції, які виготовляли група під керівництвом дизайнера Ольги Шаварської. Аналогів як запевняє координатор цього проекту начальник клубу військової частини А3215 Юлія Шкугра в Збройних силах України поки що немає, адже подібний і водночас нестандартний підхід до історії військової частини та її здобутків, пам’яті загиблих військовослужбовців, які назавжди викарбовані у світлинах – аналогів немає, – повідомляє прес-служба 44 окремої артилерійської бригади.

Ідею задуму підтримав командир Тернопільської окремої артилерійської бригади полковник Сергій Баранов, а група разом з дизайнером працювали більше місяця на віддачу.