Як тернопільські рятувальники гарно попрацювали (фото)

14 грудня о 19:20 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що в м. Тернопіль в районі вул. Поліської було чути гучний звук, схожий на вибух.

До місця виклику направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, оперативну групу Тернопільського міського відділу У ДСНС, працівників ОКЦ Управління, додатково направлено відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління та бригаду швидкої медичної допомоги. Про дану подію проінформовано спеціалізовані служби цивільного захисту м. Тернопіль та органи місцевого самоврядування.

Як було встановлено, на території комбінату «Будіндустрія», в бетонно-формувальному цеху даного підприємства, відбувся вибух газової суміші, в результаті чого сталось часткове руйнування залізобетонного даху, на площі близько 576 м.кв. (24х24 м). Під завалами бетонних конструкцій опинився працівник цеху, громадянин 1951 року народження, житель м. Тернопіль.

Рятувальники негайно розпочали пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Загалом до них залучено 5 од. техніки та 23 чол. з числа особового складу пожежно-рятувальної служби Тернопільського гарнізону. На місці події працювала оперативна група У ДСНС, на чолі з начальником Управління полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм.

Місце події та зону можливих руйнувань було огороджено та освітлено. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт для обстеження місця завалу, а також прилеглої території на наявність потерпілих, залучався позаштатний кінологічний розрахунок Управління. О 20:55 потерпілого вивільнили з-під завалу та передали працівникам центру екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його в реанімаційне відділення Тернопільської міської лікарні №1.

Ймовірна причина вибуху – порушення технологічного процесу. Остаточні висновки, щодо причин та наслідків вибуху будуть прийняті після завершення детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії.