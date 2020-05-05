5 травня 27 підтверджень: 923 особи інфіковано COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 05 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 923 випадках діагноз лабораторно підтверджений (862 випадки – дорослі, 61 випадок – діти), з них 15 летальних. Видужало 172 особи .
За попередню добу проведено 281 дослідження, підтверджено вперше 27 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (7 осіб).
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Плебанівка – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 3
Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Башуки – 1
• с. Кімната – 1
• с. Града – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Новий Кокорів – 5
• с. Савчиці – 2
• с. Старий Почаїв – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Шляхтинці – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Васильківці – 1