09:26 | 5.05.2020
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Новини Тернополя 

5 травня 27 підтверджень: 923 особи інфіковано COVID-19 у Тернопільській області

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Станом на 05 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 923 випадках діагноз лабораторно підтверджений (862 випадки – дорослі, 61 випадок – діти), з них 15 летальних. Видужало 172 особи .

За попередню добу проведено 281 дослідження, підтверджено вперше 27 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (7 осіб).

Теребовлянський район (1 особа):
• с. Плебанівка – 1

Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 3

Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 1
• м. Почаїв – 1
• с. Башуки – 1
• с. Кімната – 1
• с. Града – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Новий Кокорів – 5
• с. Савчиці – 2
• с. Старий Почаїв – 1

Тернопільський район (1 особа):
• с. Шляхтинці – 1

Шумський район (1 особа):
• с. Васильківці – 1

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