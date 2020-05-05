5 травня 27 підтверджень: 923 особи інфіковано COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 05 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 923 випадках діагноз лабораторно підтверджений (862 випадки – дорослі, 61 випадок – діти), з них 15 летальних. Видужало 172 особи .

За попередню добу проведено 281 дослідження, підтверджено вперше 27 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (7 осіб). Теребовлянський район (1 особа):

• с. Плебанівка – 1 Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 3 Кременецький район (14 осіб):

• м. Кременець – 1

• м. Почаїв – 1

• с. Башуки – 1

• с. Кімната – 1

• с. Града – 1

• с. Лосятин – 1

• с. Новий Кокорів – 5

• с. Савчиці – 2

• с. Старий Почаїв – 1 Тернопільський район (1 особа):

• с. Шляхтинці – 1 Шумський район (1 особа):

• с. Васильківці – 1