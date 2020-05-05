Як в час карантину працює поліклініка Тернопільської міської лікарні №2, що знаходиться на вул. Купчинського, 14, і як потрапити на прийом до спеціаліста, дізнавалася журналіст сайту “Погляд” Ірина Гайсюль.

Коли людина заходить до поліклініки, її зустрічають дві медичні сестри у захисних костюмах, екранах для обличчя та з безконтактним термометром. Передусім, вони запитують про мету візиту та вимірюють температуру тіла. Усі пацієнти обов’язково мають бути у захисних масках та дотримуватися двометрової дистанції.

Спочатку пацієнти звертаються до чергового сімейного лікаря, який за потреби направляє до профільних спеціалістів.

— Якщо в візитера поліклініки висока температура, то відправляємо в ізолятор, — розповів сімейний лікар з цієї поліклініки Юрій Дзьордзьо, — подальшу тактику із пацієнтом вирішує сімейний лікар. Якщо стан загрозливий для життя, викликаємо швидку медичну допомогу. На щастя, мені ще не доводилося ізольовувати своїх пацієнтів.

Із Юрієм Дзьордзьо у Тернополі уклали угоду більше 1600 осіб. За його словами, на час карантину графік роботи не змінився. Лише пацієнтів частіше доводиться тепер приймати по телефону.

— Ліки для пацієнтів в рамках нової реформи наразі частіше виписую в онлайн режимі, — розповів Юрій Романович. — Аби максимально обмежити людину від візиту у лікарню й не наражати її на небезпеку, вичерпно спілкуємося телефоном. Якщо це можливо, адже ситуації бувають різними, призначаю лікування онлайн. Як правило, це повторні призначення лікування. Хоча фізичного прийому ніхто не відміняв, адже не приймати хворих безпосередньо у поліклініці розпорядження ніхто не давав.

За день до Юрія Дзьордзьо телефоном звертаються не менше 10-15 пацієнтів.

— Є люди, які панікують, налякані, кажуть, що немає нічого, але ми їх все одно консультуємо, заспокоюємо, рекомендуємо, як себе поводити, — розповів сімейний лікар. — Конкретних симптомів, які б 100-відсотково свідчили про коронавірус наразі немає — ніхто з лікарів у світі точно їх назвати не може. Якщо у пацієнта є підозра на коронавірус, наші сімейні лікарі не виїжджають до них. Для цього є спеціальна мобільна бригада у відповідній екіпіровці. Візити сімейних лікарів у домівки наших пацієнтів відбуваються, якщо є потреба і це не становить загрози здоров’я лікаря. В основному відвідуємо важких хворих, які мають хронічні хвороби.

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