80 років жила із проблемою звуження стравоходу: тернопільські медики допомогли жінці повернутися до повноцінного життя

Пані Наталі у січні цього року виповнилося 80 років. З самого дитинства вона жила із проблемою звуження стравоходу, що завдавало їй значного дискомфорту: остання вставала з-за столу, довго пережовувала їжу, але не надавала цьому серйозного значення. Коли вже стало зовсім нестерпно – жінка не могла ні їсти, ні пити, звернулася до медиків.

🏥 У Тернопільській обласній клінічній лікарні пацієнтці провели ендоскопію, під час якої, власне, підтвердився діагноз абсолютна дисфагія – непрохідність ні твердої, ні рідкої їжі.

👨‍⚕️ Як розповідає лікар-ендоскопіст Юрій Бутницький, під час проведення ендоскопії стравоходу вхідний отвір звуження був два міліметри при нормі 20 мм. Щоб розширити пацієнтці стравохід та повернути повноцінний спосіб життя, їй було призначено проведення процедури бужування із провідником.

☝️ «Це сучасний метод роботи у таких випадках. Кожен буж має свій номер і йде від найменшого 3 мм до грубшого, щоб забезпечити таким чином розширення стінок стравоходу, а відтак сам стравохід до можливості споживання їжі, – пояснює його колега лікар-хірург Петро Сас. – Особливість випадку у цієї пацієнтки полягала ще й в тому, що стравохід у неї був звужений у двох місцях, тому процедура бужування була довготривалою і зайняла кілька місяців. Проте, сьогодні пацієнтка почувається добре і вже може харчуватися без жодних складнощів».