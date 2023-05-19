За незаконне зберігання боєприпасів жителю Кременецького району загрожує до 7 років позбавлення волі

Гранати та набої виявили працівники карного розшуку Кременецького райвідділу поліції у будинку 53-річного жителя району. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав.

Співробітники поліції отримали інформацію про можливе зберігання раніше судимим жителем району зброї без відповідних дозвільних документів.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили чотири осколкових гранати Ф-1, одну гранату РГД-5, підривач до артилерійського снаряду та 35 набоїв різного калібру.

Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.