Щоб зібрати кошти на реабілітацію чотирьох дітей з інвалідністю тернопільські педагоги влаштували флешмоб (відео)

Аби зібрати кошти на реабілітацію чотирьох дітей з інвалідністю, 11 жовтня 2018 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся флешмоб #Біжи_заради_Тих_хто_не_може! До благодійної ініціативи долучились працівники інституту та слухачі курсів підвищення кваліфікації.

Також учасники акції перераховували суму грошей на потреби дітей з інвалідністю.

