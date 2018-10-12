Новини Тернополя 

Щоб зібрати кошти на реабілітацію чотирьох дітей з інвалідністю тернопільські педагоги влаштували флешмоб (відео)

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Аби зібрати кошти на реабілітацію чотирьох дітей з інвалідністю, 11 жовтня 2018 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся флешмоб #Біжи_заради_Тих_хто_не_може! До благодійної ініціативи долучились працівники   інституту та слухачі курсів підвищення кваліфікації.

Також учасники акції перераховували  суму грошей на потреби дітей з інвалідністю.

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