«Галицькі» зачіски та костюми від тернопільських студентів вразили Львів (фото)

«Галицькі» зачіски та костюми завоювали прихильність конкурсних членів журі. Одразу дві найвищі перемоги отримали студенти Галицького коледжу під керівництвом своїх викладачів-наставників.

У рамках ХХІ виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» 4 жовтня у Львівському Палаці мистецтв відбувся VIII Всеукраїнський конкурс «Битва модельєрів – 2018».

Цьогоріч участь у ньому взяли 20 навчальних закладів з 11 міст України, зокрема з Києва, Харкова, Полтави, Житомира, Дніпра, Хмельницького тощо. Серед них і команда Галицького коледжу ім. В. Чорновола. Колекція «Згарди» Анастасії Тимчишин (керівник Оксана Грицай) отримала пальму першості в номінації «Етностиль».

…Дещо холодно та похмуро, але, що не мало важливо, без дощу, зустрів нас, команду Галицького коледж ім. В. Чорновола в складі двох викладачів, п’ятьох студенток-моделей та візажиста, Львів. Я люблю їздити в інші міста, пізнавати щось нове й незвідане, та коли постає важлива місія представляти навчальний заклад, аж ніяк не помічаю краси міста, бо переважає тільки власне переживання…

Із кожною миттю наближення показу за кулісами стає гарячіше. Всі готуються, репетирують постановку та одягають модні вбрання. Перед виходом візажист вносить останні завершальні штрихи макіяжу. І живі ляльки вже підкорюють сцену Львова.

Після виступу модні образи знову прикрашають вішалки. А команда переглядає показ та очікує ключового моменту оголошення переможців. Коли сидиш і дивишся інші колекції, а їх цьогоріч було аж 44, усвідомлюєш, наскільки талановиті наші модельєри-аматори з різних закутків України. Тут, без сумніву, були люди, що в майбутньому стануть відомими брендами на рівні Гучі чи Версаче. Тут відчуваєш себе частинкою чогось грандіозного та неймовірного.

Найбільше хвилювання накрило в момент, коли ведучий запросив нашу колекцію «Згарди» на сцену. Стоїмо, хвилюємось, вслухаємось у слова ведучого, боячись пропустити найважливіше. Третє місце, друге і, о Боже, ми перші в номінації «Етноколеція», ми переможці «Битви модельєрів – 2018». Кубок, медаль, овації… Ми це зробили!

До слова, наступного дня відбувся ХХ ювілейний фестиваль перукарського мистецтва «Галицький талант», у якому наша колекція «Єлизавета І» (керівник Таміла Демкура) здобула гран-прі.

… Емоції і …спокій! Величезна робота увінчалась успіхом. Зусилля були не марними! Прощаюсь із холодним метушливим Львовом, сповненим сонцем перемоги! Він став для мене ріднішим…

Ольга Боднар