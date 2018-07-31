Аптекарка врятувала життя чоловіка, якого сильно побили у Тернополі

Словами приємного здивування і вдячності описують у соцмережах вчинок аптекарки, яка не вагаючись полишила робоче місце, аби надати першу допомогу мужчині з численними пораненнями. Той момент, коли життя рятує час, використаний на рятунок. Подія трапилася вчора біля торгово-розважального центру “Подоляни”.

Закривавленого чоловіка на вулиці першою помітила тернополянка . Саме вона викликала “швидку” і попросила перехожих знайти когось із навиками надання медичної допомоги. На допомогу прибігла молода дівчина фармацевт.