Арсенал вибухових пристроїв вилучили правоохоронці в жителя Тернопільщини

Кримінальне провадження за незаконне зберігання зброї розпочали співробітники Чортківського відділу поліції щодо 35-річного жителя району. У чоловіка вилучили 16 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Як розповів начальник Чортківського відділу поліції Анатолій Мельник, правоохоронці отримали оперативну інформацію, що мешканець одного із сіл району зберігає вибухові пристрої. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили арсенал небезпечних предметів. Серед вилученого: дві гранати РГД-5 та Ф-1, два запали, два гранатометних постріли ВОГ 17-М, десять пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25.

Вилучені речові докази направлені на експертизу. Правоохоронці з’ясовують, звідки у чоловіка вибухові пристрої та з якою метою він їх зберігав.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.