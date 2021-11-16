BASF переніс агроцентр в Західній Україні під Тернопіль

Департамент BASF Agricultural Solutions офіційно повідомляє про релокацію свого агроцентру в Західній Україні. Раніше він розташовувався в с. Денисівка Хмельницької області. Нова адреса агроцентру: с.Чернихівці Тернопільської області.



Про це повідомляє прес-служба компанії. «Локація стане стратегічним майданчиком для випробування нових технологій, демонстрації рекомендованих для регіону рішень, насіннєвої лінійки та досліджень в галузі точного землеробства. Також там досліджуватимуть особливості застосування препаратів для захисту культур в кліматичних умовах Західного регіону України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереднє місце нашої дислокації — це край Хмельницької області. Туди складно було доїжджати як колегам, так і аграріям. Тому компанії важливо було перенести цей агроцентр в логістично краще місце. Тернопіль підходив для цього ідеально. Тут — центральна точка Західної України, тож аграріям простіше добиратися.

«Не менш важливо й те, що поруч є розвинена інфраструктура. Остаточно закінчити переїзд, перевезти техніку та команду плануємо до кінця 2021 року», — розповідає Вадим Люшин, директор агроцентру.

Місце для агроцентру шукали кілька місяців. Час пошуку визначила й сама місцевість: Тернопільська область — досить горбиста. Тому шукали більш рівнинне поле. Також враховували близькість до бази й траси. До агроцентру має бути зручно під’їхати на авто. До того ж поле має бути далеко від житлових будинків. Усі ці фактори й визначили нинішню адресу: с. Чернихівці на базі фермерського господарства «Нива».

Додамо, що ФГ «Нива» заснували 2004 року. На ділянці загальною площею у 1,4 тис. га вирощують практично усі зернові та кормові культури. Найбільше площ — під пшеницею (300 га), кукурудзою (250 га) та соняшником (200 га).

«Співпраця з компанією BASF нам дуже цікава. Коли на ринку з’являються нові засоби захисту, не завжди зрозуміло, як вони себе проявлять у конкретному регіоні. Тому для нас важливо на власні очі бачити, як новинки „працюватимуть“ на полях Західної України. Наразі конкретно наше господарство цікавлять ЗЗР по ячмінній групі. Бачимо, що вже виникає резистентність бур’янів до деяких препаратів, тож чекаємо на нові. Також хотіли б подивитися на результати фунгіцидного захисту для ріпаку й кукурудзи. Чудово, що це можна зробити прямо тут», — коментує Тарас Сербай, заступник голови фермерського господарства «Нива».

Так, для досліджень агроцентру відвели 20 га. Висівати планують горох, кукурудзу, сою, соняшник, ріпак, пшеницю і ячмінь, а тестувати — переважно фунгіцидну та гербіцидну лінії. Агроцентр відкритий до співпраці з місцевими фермерами.