Тернопільська область серед лідерів за кількістю невакцинованих педагогів

Серед лідерів за кількістю невакцинованих педагогів є Тернопільська область.

Про це зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Також він наголосив про можливість повернення дітей за шкільні парти.

“Рівень вакцинації шкільного персоналу країною перевищив 81%. Найбільше повністю щепилися педагоги у Харківській області – 90,9%, Черкаській – 90,3%, Донецькій – 89,9% та Дніпропетровській – 88,3%. Лідерами за кількістю невакцинованих педагогів є Рівненська область – 8%, Тернопільська – 7,1% та Закарпатська – 7%”, – підкреслив міністр.

Тернополяни