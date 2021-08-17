Тернопільська бібліотека запрошує феєрично провести останні дні літа

Літо добігає кінця. Але це зовсім не привід для смутку! Навпаки, проведи ці оксамитові серпневі дні на хвилі цікавих корисних відкриттів та гарного настрою.

Тернопільська обласна бібліотека для дітей є саме тим місцем, де можна весело і з користю провести дозвілля, а також познайомитись з величезною кількістю сучасних і надзвичайно цікавих книг українських та зарубіжних авторів.

Протягом усього літнього сезону у книгозбірні працює розважальна студія «Ігротека», де разом із друзями можна грати у настільні ігри, спробувати себе у пісочній анімації.

У секторі літератури іноземними мовами проводяться розвиваючі заняття з англійської мови «English Start» для дітей 4 – 6 років та заняття з німецької мови «Deutsch lernen» для дітей та підлітків.

Створити власного робота, запрограмувати та управляти ним можна, записавшись на заняття з робототехніки, які проходять у вівторок та четвер у секторі інформаційних технологій та електронних ресурсів. Тут також є можливість весело та активно провести час, розважаючись на Kinect–майданчику.

Поціновувачам творчості та рукоділля буде цікаво взяти участь у майстерці з виготовлення намистяного чокера – суперстильного аксесуара сучасних модниць.

І, нарешті, величезний вибір сучасної якісної літератури для читачів різного віку і на будь-який смак.

Більш повна інформація про час проведення та інші деталі заходів розміщена на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей http://www.odb.te.ua .

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей