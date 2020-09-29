Баскетбольна гра між «Одесою» і «Тернополем» завершилася масовою бійкою (відео)

Товариська гра так і не була дограна.

28 вересня відбувся другий із запланованих товариських матчів: в гості до БК «Одеса» приїхав новачок Суперліги – БК «Тернопіль».

Втім, дограти протистояння не вдалося. Центровий тернопільської команди Максим Сандул вдарив баскетболіста «Одеси» Юрія Кондракова, за якого заступився американець Баден Джаксом. У підсумку в бійку втрутилися інші гравці обох команд, так що судді не змогли зупинити бійку і прийняли рішення достроково закінчити гру за рахунку 66:64 на користь «Тернополя».