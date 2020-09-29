У жовтні ціна за спожитий газ для тернополян залишиться такою ж, як і у вересні

З початком осені тернополяни потерпають від поступового підвищення вартості природного газу. Завдяки зусиллям ДП «Газпостач» ціна на газ для тернополян у жовтні залишиться такою ж, як і у вересні. Як повідомив директор підприємства Віталій Бобрівець, напередодні були проведені тривалі перемовини із постачальником, що дало змогу зберегти діючу ціну на природний газ для потреб побутових споживачів (населення) в розмірі 5 376,00 гривень за 1 тисячу кубічних метрів з врахуванням ПДВ та тарифу на транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу.

Ціна на жовтень не змінилася, і надалі ми робитимемо все можливе, щоб втримати максимально вигідний тариф для наших споживачів. Зауважу, що ціна на природний газ по Україні суттєво зросла, в окремих регіонах вона складає 6 гривень 90 копійок гривень за кубічний метр. У Тернополі ціна у вересні – жовтні зберігається на рівні 5 гривень 37 копійок за метр кубічний. Ми щиро дякуємо нашим споживачам, які вчасно сплачують за спожитий газ!, – розповідає Віталій Бобрівець.

У ДП «Газпостач» закликають не накопичувати борги, з якими буде складно розрахуватись і які ставитимуть під загрозу стабільність газопостачання. А тут натомість роблять все можливе, щоб зробити наш сервіс максимально зручним для споживачів.

ДП «Газпостач» є надійним постачальником газу та виконує всі зобов’язання перед клієнтами. Хочеться, щоб і клієнти пам’ятали, що вони – учасники двостороннього договору, і вчасно здійснювали оплату.

*Ціну природного газу вказано без урахування тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Тернопільміськгаз», який оплачується згідно окремої квитанції .