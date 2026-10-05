Тернопільщина втратила захисника Олександра Кіна

Олександр загинув 17.12.2025 поблизу н/п Покровськ, Покровського району, Донецької області.

Важко знайти слова, які могли б втамувати біль непоправної втрати. Його життя стало прикладом мужності та відваги.

Висловлюємо щирі співчуття близьким, друзям, односельчанам і побратимам загиблого Олександра. Розділяємо ваш біль і скорботу.

Нехай світла пам’ять про Олександра, його подвиг і жертовність назавжди залишаться у наших серцях.

Час зустрічі – 05.10.2026 о 12:00 у селі Панталиха.