Тернопільщина втратила захисника Олександра Кіна
Загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель села Панталиха, Кін Олександр Олександрович,1977 року народження, повідомляють у Золотниківській громаді.
Олександр загинув 17.12.2025 поблизу н/п Покровськ, Покровського району, Донецької області.
Важко знайти слова, які могли б втамувати біль непоправної втрати. Його життя стало прикладом мужності та відваги.
Висловлюємо щирі співчуття близьким, друзям, односельчанам і побратимам загиблого Олександра. Розділяємо ваш біль і скорботу.
Нехай світла пам’ять про Олександра, його подвиг і жертовність назавжди залишаться у наших серцях.
Час зустрічі – 05.10.2026 о 12:00 у селі Панталиха.
Вічна пам’ять і слава Захиснику України!