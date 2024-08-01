16:47 | 1.08.2024
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Новини Тернополя 

Частина центру Тернополя 5 серпня буде без води

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вода

5 серпня без холодної води будуть деякі будинки у центрі Тернополя.

Про це повідомили в Тернопільводоканалі.

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідній мережі за адресою вул. Над Ставом з 9.00 до 17.00 год. 5 серпня буде припинена подача холодної води до деяких житлових будинків, йдеться у повідомленні.

Адреси:

  • вул. Над Ставом;
  • вул. Руська 1, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Старий Ринок 1, 1А, 3, 5;
  • вул. Замкова 14.

На підприємстві просять вибачення за тимчасові незручності та закликають завчасно подбати про запас води.

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