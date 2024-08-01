Частина центру Тернополя 5 серпня буде без води

5 серпня без холодної води будуть деякі будинки у центрі Тернополя.

Про це повідомили в Тернопільводоканалі.

У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідній мережі за адресою вул. Над Ставом з 9.00 до 17.00 год. 5 серпня буде припинена подача холодної води до деяких житлових будинків, йдеться у повідомленні.

Адреси:

вул. Над Ставом;

вул. Руська 1, 3, 5, 7, 9;

вул. Старий Ринок 1, 1А, 3, 5;

вул. Замкова 14.

На підприємстві просять вибачення за тимчасові незручності та закликають завчасно подбати про запас води.