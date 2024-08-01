Куліш виграв для України срібну медаль на Олімпіаді-2024

На Олімпійських іграх 2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. У фіналі виступили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації, у тому числі й українець Сергій Куліш.

Спортсмени стріляли із положень лежачи, сидячи, та стоячи. 31-річний українець протягом усієї боротьби був серед претендентів на нагороди.

Перед стрільбою на вибування Куліш видав вдалу серію й був на проміжному першому місці, випереджаючи китайця Лю Юйкуна на 0,1 бала.

На жаль, українець надалі пропустив китайця вперед, але срібло вже не віддав нікому.

Результати чоловічої кульової стрільби з трьох положень

1. 🥇 Лю Юйкун (Китай) — 463,6

2. 🥈 Сергій Куліш (Україна) — 461,3

3. 🥉 Свапніл Кусале (Індія) — 451,4