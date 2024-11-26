Через атаку росії на Тернопіль, місто без електроенергії та води

У зв’язку з обстрілами та пошкодженням електроінфраструктури, від якої живиться Тернопіль, що відбулись цієї ночі, міський голова Тернополя подає оперативну інформація станом на сьогоднішній ранок 26 листопада:

Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

◦ Водопостачання: КП «Тернопільводоканал» поступово відновлює централізоване водопостачання. Можливо буде низький тиск. Запускатимемо генератори.

◦ Теплопостачання: Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами.

◦ Освіта: Школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів

◦ Пункти обігріву: У місті відновлюємо роботу пунктів обігріву. Приходьте з 08.00 год. за адресами:

◦ вул. Миколи Лисенка, 8 -Тернопільський міський територіальний центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)

◦ просп.Злуки, 45 – КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка»

◦ Привокзальний майдан, 1 – Вокзал станції «Тернопіль»

◦ вул. Федьковича.11 – КЗ « Дитячий – юнацький пластовий центр»

Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше.