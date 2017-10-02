Керівництво Тернопільською районної ради, схоже, знову фальсифікує факти

Відому тернопільську журналістку та багаторічного головного редактора районної газети «Подільське слово» Ганну Макух досі не поновлено на цій посаді, з якої було з грубими порушеннями ( в тому числі і Закону України про роздержавлення друкованих ЗМІ) звільнено рішенням Тернопільської районної ради. Не зважаючи на те, що ще 20 березня Тернопільський міськрайонний суд визнав це рішення незаконним і скасував його з постановою про негайне поновлення Ганни Макух на посаді. Законність вердикту Тернопільського міськрайонного суду підтвердив 20 червня і Апеляційний суд Тернопільської області, куди зверталася з апеляцією Тернопільська райрада. Здавалося б, немає нічого простіше, як найшвидше виконати рішення судів та нарешті встановити справедливість. Однак районна влада очевидно обрала інший варіант.

Наприкінці травня до Тернопільського міськрайонного суду та до Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області надійшли заяви за підписом голови Тернопільської районної ради Андрія Галайка з проханням роз’яснити згадуване судове рішення від 20 березня цього року та винести постанову про зупинення вчинення виконавчих дій згідно виконавчого листа за цим рішенням. Також у заяві написано таке, цитуємо: «Тернопільська районна рада не має повноважень для поновлення Макух Г.М. на посаді головного редактора комунального підприємства «Редакція газети Тернопільської районної ради та Тернопільської районної державної адміністрації «Подільське слово» Тернопільської області», адже, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в переліку засновників зазначено, що засновником є трудовий колектив редакції. Тернопільська районна рада не є засновником (власником) комунального підприємства «Редакція газети Тернопільської районної ради та Тернопільської районної державної адміністрації «Подільське слово» Тернопільської області». Для уникнення неправильного виконання рішення та виконання його у необхідний термін вважаємо за необхідне зупинити виконавче провадження до місяця після дати його роз’яснення».

Виконавчою службою виконавче провадження по справі було зупинене, і залишається таким до сьогодні. Тим часом Тернопільський міськрайонний суд, розглянувши 11 серпня згадану заяву Тернопільської райради у відкритому засіданні, ухвалив, зокрема, наступне: «…Роз’яснити, що, згідно четвертого абзацу резолютивної частини рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 березня 2017, яке ухвалено в цивільній справі №607/9737/16-ц, обов’язок виконання рішення суду щодо поновлення Макух Ганни Миколаївни на посаді головного редактора комунального підприємства «Редакція газети Тернопільської районної ради та Тернопільської районної державної адміністрації «Подільське слово» Тернопільської області» покладається на Тернопільську районну раду. У задоволенні клопотання про відстрочку виконання рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 березня 2017, яке ухвалено в цивільній справі №607/9737/16-ц – відмовити».

– Стверджуючи, що вони тут, мовляв, ні при чому, бо засновником є трудовий колектив, керівництво районної ради, схоже, черговий раз фальсифікує факти, – каже Ганна Макух. – Адже трудовий колектив ніколи не був засновником. Також до мене дійшла інформація про те, що редакція начебто перебуває у стані ліквідації. Але хтось же повинен нести відповідальність за невиконання рішень суду! Мала б зараз ефективно спрацювати і виконавча служба. Але неофіційно мені довелося почути, що нема, мовляв, такого механізму, щоб рада могла реально поновити мене на посаді. Бо спочатку вона повинна звільнити нинішнього редактора, якого призначила, однак вже не може цього зробити, бо вже вийшла із співзасновників газети. До речі, є ще одне рішення міськрайонного суду – про відшкодування та компенсацію мені за тривалий вимушений прогул! От тільки виплатити чималу суму знову ж таки повинна чомусь редакція, а не районна рада, яка заварила всю цю кашу…».

Джерело: Тернопільський прес-клуб.