Тернопільський рятувальник нагороджений орденом “За спасіння життя”

З гордістю можна сказати, що український народ цінує та шанує своїх героїв. Ми бачимо велич у жертовних вчинках, відчуваємо вдячність, та беремо приклад із достойних людей, які ціною свого життя та здоров’я рятують інших.

1 жовтня у приміщенні Управління Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату відбулося урочисте нагородження орденом «За спасіння життя» імені Л. Ковальчука. До слова, цю почесну відзнаку засновано у 2015 році Благодійним фондом «Вірую» з метою вшанування медичних працівників або осіб чи організацій, які своїми діями, ризикуючи власним здоров’ям, врятували життя іншої людини чи систематичною працею рятували життя інших, а також за наукові здобутки в галузі медицини, що дало змогу зберегти здоров’я Української нації.

Варто згадати, що 28 червня рятувальник став випадковим свідком події, яка могла б мати трагічне закінчення. Близько 13:40 громадянин, 1992 року народження травмувався, стрибаючи із оглядової вишки у воду на пляжі «Циганка», що у місті Тернопіль. Проходячи поблизу, Сергій побачив, як хлопець виплив на поверхню води, неподаючи ознак життя. Не втрачаючи ні хвилини, рятувальник кинувся на допомогу. Спільно з іншими відпочиваючими, Сергій доправив потерпілого до берега, надав домедичну допомогу та передав хлопця працівникам швидкої медичної допомоги.