Багато причин чому тернопільський мер Сергій Надал боїться Івана Сороколіта

З розмов деяких тернополян (і не тільки) стає зрозуміло, що частина з них не до кінця розуміють, з яких саме причин Сергій Надал та на його замовлення партія «Свобода» витрачають неймовірні зусилля та ресурси аби у будь-який спосіб усунути трьох депутатів Тернопільської міської ради.

Для усунення «загрози» включаються усі можливі важелі: звозяться під міськраду мешканців інших міст, підсилюється «охорона» ради тітушками, проводять фальшиві «народні» ініціативи з відкликання депутатів, підкуповують членів територіальної комісії, оплачують розміщення брехливих матеріалів як в електронних, так і в друкованих ЗМІ. І цей список можна продовжити, але все ж ключовими залишається питання:

ЧОМУ? ЗАРАДИ ЧОГО?

Якщо коротко, то:

Ці троє депутатів дуже «нечемні» та надто активні. Відмовлялись сліпо виконувати забаганки Сергія Надала щодо депутатських голосувань на сесіях за сумнівно-законні та, що важливіше, аморальні рішення або ті, які категорично не підтримують наші виборці й тернополяни.

Якщо розлого, то до ключових «нечемностей» Сороколіта, Турського і Навроцького можна віднести:

1. ГЕНПЛАН

Нашу категоричну відмову підтримати зміни до Генерального плану міста Тернополя у чинній фальшованій редакції. Про це коротко можна почитати тут – https://poglyad.te.ua/…/zyavylys-dokazy-falshuvannya-genral…

2. ДІЛЯНКА ДЛЯ ГОЛОВНОГО ПОЛІЦІЯНТА

Блокування прийняття рішення щодо виділенні конфліктної земельної ділянки начальнику міської поліції в центрі міста. Проти цього рішення виступали власники сусіднього будинку, серед мешканців якого є учасник бойових дій російсько-української війни.

3. ТОРФОВІ КОТЕЛЬНІ

Відстоювання інтересів тернополян, які виступають проти реконструкції існуючих газових котелень, що стоять поряд з їх будинками, під котельні на торфі.

4. КОНТРОЛЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підготовка та прийняття рішення щодо запровадження Наглядових рад при комунальних підприємствах (рішення №7/13/225 від 16,20.12.2016 – http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/54090.html).

5. ЗЕЛЕНА ЗОНА

Допомога тернополянам у блокуванні спроб забудувати зелену зону поряд з гуртожитком на вул. Текстильна, 2. Згодом – усунення перепон у законній приватизації їх кімнат, бо забороною у приватизації мешканцям мстили за їхню позицію. Неодноразові виступи на сесіях, засіданнях виконкому, запити Романа Навроцького та Івана Сороколіта щодо цього питання є в стенограмах та архівах (http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/43289.html).

6. ПРОТЕРНОПІЛЬСЬКА БІЛЬШІСТЬ

Часто, відкидаючи особистісний фактор, намагались побудувати конструктивну команду з усього складу депутатського корпусу, руйнуючи при цьому класичний управлінських підхід Сергія Надала: «розділяй/пересвари і володарюй».

До ІНШИХ ПРИЧИН, через які, у розумінні опонентів, окремі депутати стали «зрадниками», можна віднести наступне:

– Дозволи на МАФи – домоглись зрушити з мертвого місця питання виведення «з тіні» надання дозволів на встановлення МАФів. Зараз нові угоди укладаються виключно за погодженням профільної депутатської комісії. Хоча раніше цим ледь не в ручному режимі займалися лише чиновники міськради.

– Квартири – через сесію, а не з рук Надала – домагались прийняття рішення, згідно з яким безкоштовне надання квартир колишнім працівникам поліції мало надаватись максимально прозоро та публічно – виключно через рішенням сесії! Відповідний проект ініціював Ігор Турський.

– Програма підтримки ОСББ – Попри спротив міського голови (ймовірно, через нерозуміння або «ревність») та окремих чиновників, впроваджували програми стимулювання створення та підтримки ОСББ (рішення №7/5/13 від 26.01.2016 – http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/44063.html).

– Пошук коштів на ремонт будинків – Принципова позиція голови бюджетної комісії Ігоря Турського у відстоюванні інтересів виборців у підготовці проектів бюджету міста. До прикладу, лише після запеклих дискусій «віднаходились» додаткові мільйони, а інколи і десятки мільйонів гривень на ремонт старих багатоквартирних будинків на округах більшості депутатів, а не лише там, де депутати лояльні до міського голови.

– Стримування апетитів забудовника – публічно виступали проти продовження договорів оренди землі (у свій час одержаних безкоштовно) для будівельної компанії, яка занедбала колишні державні гуртожитки, незаконно продала частину кімнат, котрі мали б бути приватизовані мешканцями безкоштовно.

Вимагали, щоб забудовник привів хоча б у задовільний стан будівлі гуртожитків. Виступи та голосування щодо цього питання можна також перевірити по стенограмах.

– Управителі будинків (виконують управлінські функції колишніх ЖЕКів) призначаються через сесію, а не через «ручний» виконком – лобіювали проект рішення, відповідно до якого правила визначення управителів багатоквартирних будинків та склад конкурсної комісії має прийматись на сесії депутатами, а не, думку “ворогів”-депутатів, упередженим і надто суб’єктивним виконавчим комітетом (рішення № 7/11/20 від 19.08.2016р. – http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/50071.html).

– Прозорі тендери – Запровадження додаткових механізмів прозорості проведення тендерних процедур (рішення №7/13/227 від 16,20.12.2016 – http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/54090.html).

– Корупційні інвестугоди – викривали і намагались ліквідовувати невигідні місту так звані «інвестиційні угоди».

– Вдосконалення регламенту – готували проекти рішень щодо змін до регламенту міської ради з метою його удосконалення й адаптації до вимог часу.

– Збільшення дорадчих повноважень депутатських комісій – надавали депутатським комісіям повноважень розглядати кандидатури посадовців перед їх призначенням (рішення №7/3/181 і № 7/3/182 від 22.12.2015р. – http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/43289.html).

– Прозорий Громадський бюджет 2016 – не піддавались тиску міського голови щодо роботи у складі Номінаційного комітету Громадського бюджету 2016 року і домоглись зробити змагання максимально прозорим та справедливим.

– Оптимізація капітальних ремонтів – також запровадили обов’язкове погодження депутатською комісією титульних списків капітальних ремонтів по мікрорайонах та активно сприяли прозорості процедури обрання підрядників на освоєння бюджетних коштів (наші виступи та правки до рішень по затвердженню бюджету міста є в стенограмах та протоколах).

Це лише невеликий перелік справжніх причин конфлікту. За майже 2 роки роботи нового скликання міської ради складно пригадати усі наші «зради». Опоненти ж, відчувши небезпеку, що всі їхні схеми та договорянки перестають працювати та можуть стати відомими громадськості, вирішили не шкодувати ресурсів для того, щоб очорнити та унеможливити наші подальші активності як депутатів. Діяльність цих депутатів досить серйозно викривала та руйнувала фальшиву ширму прозорості, європейськості й патріотизму, яку тернополянам так яро намагаються нав’язати.

Депутати обіцяють, що не зійдуть з обраного шляху.