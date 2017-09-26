На Тернопільщині підприємець підробила документи про готовність до експлуатації закладу громадського харчування

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документів) за фактом підробки підприємцем декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Встановлено, що підприємець м. Чорткова при введенні приміщення кафе вартістю 650 тис. грн. в експлуатацію, внесла неправдиві відомості в декларацію про готовність цього об’єкта до експлуатації. У її документах вказано факт укладення договору та перерахування коштів до міського бюджету для розвитку інфрастуктури міста, якого насправді не було. Надалі неправдиву декларацію, з метою уникнення сплати коштів до міського бюджету, підприємець подала в Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Тернопільській області.

Розслідування провадження триває. Вживаються заходи представницького характеру щодо стягнення коштів до міського бюджету.

Поділіться:









