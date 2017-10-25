Чому студенти тернопільського медичного університету вийшли на вулицю

20 жовтня в нашій державі до Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози відбувається низка просвітницьких заходів. Цю ініціативу вирішили підтримати студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, організувавши акцію, під час якої розповідали тернополянам про методи профілактики цього захворювання, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Представники медичного факультету Уляна Сатурська, Віта Косовська, Ірина Зубок, Тетяна Карп’як, Катерина Бігуняк, Наталія Петрова, Мар’яна Позунь, Остап Сатурський, Степан Ванкевич 20 жовтня 2017 року роздавали перехожим на Театральному майдані листівки, відповідали на запитання терннополян, пояснювали жінкам, як потрібно робити самообстеження молочних залоз, розповідали про фактори ризику і методи попередження захворювання. Окрім того, наші активісти в знак солідарності боротьби з раком грудей чіпляли рожеві стрічки всім бажаючим.

Всесвітній день боротьби з раком грудей проводиться щорічно з метою привернення уваги суспільства до проблематики хвороби, покращання обізнаності в методах діагностування та належного лікування.

Онкологічне захворювання молочної залози – друге за частотою після раку легень. У жінок, віком від 13 до 90 років, це найчастіша форма раку.

Серед факторів, які спричиняють хворобу – аборти, відсутність пологів та вигодовування груддю, фізичні травми молочної залози, паління, вживання алкоголю, стреси та нездорова екологія. В 5-10% випадків може бути спадковим та виникати внаслідок мутацій в генах.

Найкраща профілактика – систематичне самообстеження, збалансоване вітамінами А, Е та D харчування, рентгенографія молочної залози (мамографія).