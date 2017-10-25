Хто у Тернополі “штампує” креативних бізнесменів

«Школа юного менеджера» знову розпочинає своє функціонування. Перше заняття відбудеться о 17.00 в ауд. 2-35, Руська 56.

Контактні телефони: 068 3024355, (0352) 51-97-00, далі набрати номер: 4031.

Метою «Школи юного менеджера» є формування молодої плеяди креативних бізнесменів Тернопілля, які гідно продовжили б економічні національні традиції, з легкістю впроваджували б закордонний досвід управління і мали б чітку життєву позицію та досягли б кар’єрних висот в різних галузях економіки.

«Школа юного менеджера» є спеціальним навчальним курсом, за допомогою якого учні можуть отримати додаткову інформацію (яка не входить у шкільну програму) про новітні та найсучасніші вітчизняні та закордонні напрямки розвитку економіки та менеджменту, ознайомитися з особливостями професії менеджера, а також навчальним процесом у вищому навчальному закладі.

Основними видами навчальної роботи є лекційні та практичні заняття, тренінги, ділові ігри, навчальні ситуації. Поряд з заняттями в аудиторії, юні менеджери можуть зареєструватися на дистанційних курсах і працювати в онлайн-режимі.

У межах даних занять слухачі школи зможуть ознайомитися із основними аспектами ведення сучасного бізнесу, досягнення кар’єрних висот, особливостями діяльності в кризових умовах, особливостями креативного та інноваційного менеджменту, основами фінансового та проектного менеджменту, основними тенденціями та напрямками сучасного вітчизняного та закордонного самоменеджменту тощо.

Навчання у школі безкоштовне.

Кожен випускник школи отримає іменний сертифікат.

На вас чекають змістовні та цікаві заняття, маса нових знайомств та вражень.