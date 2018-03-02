Чому в Тернопільській школі №28 сьогодні була метушня

Сьогодні в Тернопільській загальноосвітній школі № 28, яка розташована на бульвар Дмитра Вишневецького, 8, було гамірно і хвилююче, особливо для учнів та їхніх батьків.

У школі провели День відкритих дверей для батьків. В цей день мами і татусі не тільки могли відвідувати уроки, але й самостійно їх проводити. У 3-А класі, зокрема, батьки провели уроки з літературного читання (Копит Тетяна Петрівна), математики (Манжос Ольга Анатоліївна ) та природознавства (Кухта Вікторія Миколаївна). Готувалися до уроків вони дуже ретельно – з мультимедійним супроводом, з використанням різних видів робіт та вправ, відео, з цікавими руханками. Батьки дуже хвилювалися, а школярі отримали неабияке задоволення від нестандартних уроків.

За повідомленням Людмили Соболівськаої.