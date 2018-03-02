Через хворобу одного з обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка колегія знову перенесла засідання

1 березня 2018 року колегія суддів Зборівського районного суду Тернопільської області перенесла розгляд кримінального провадження по справі № 601/2038/16-к щодо обвинувачення Олександра З., Станіслава Б., Олексія Ц. та Максима К. у тяжкому злочині за ч. 2 ст. 115 КК України – в убивстві депутата Кременецької міської ради, керівника фракції громадського руху “Народний контроль” Віталія Ващенка.

За повідомленням Чортківської установи виконання покарань, обвинуваченого Максима К. не можна етапувати до приміщення суду через хворобу. Також він не може взяти участь у режимі відеоконференцзв’язку, що підтверджується медичною довідкою.

Варто зазначити, що неодноразове відкладення даної справи у зв’язку з неможливістю доставити обвинувачених створює серйозні труднощі у роботі Зборівського районного суду, оскільки у розгляді даної справи беруть участь усі судді суду, які змушені відкладати розгляд інших справ.

Таким чином, судове засідання відкладено на 12 год. 15 березня 2018 року.

Пошук судових рішень даного кримінального провадження в ЄДРСР за номером № 601/2038/16-к.

Кримінальне провадження розглядається колегією у складі суддів: Снігурського В.В. (голова), Іваницького О.Р. та Чорної В.Г., – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

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