Чудотворна Зарваницька ікона прибула до Архикатедрального Собору Тернополя. Розпорядок богослужінь

10 лютого чудотворна Зарваницька ікона Матері Божої прибула до Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. У зустрічі ікони, яку коронував нещодавно Святіший Отець Франциск, Папа Римський, взяли участь Високопреосвященний Архиєпископ і Митрополит Василій, Єпископ-помічник Кир Теодор, священнослужителі міста Тернополя та велике число вірних.

Настоятель Архикатедри отець Орест Павліський вітаючи Митрополита Василія, подякував Архиєрею за можливість та нагоду, щоби ікона передана в Архикатедру та знаходилася тут ціоий тиждень: «Зазвичай ми ходимо до дому Пресвятої Богородиці, до Зарваниці! А Сьогодні Матінка Божа, прославлена в своїй іконі, прийшла до нас,- і це є для нас великим подарунком!»- сказав настоятель Собору.

В свою чергу Митрополит Василій очоливши Молебень до Пресвятої Богородиці заохотив усіх в особливий спосіб молитися за мир та спокій в Україні.