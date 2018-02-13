Замовників і виконавців будівельних робіт у Тернополі перевірятимуть за рішенням мера?

Частині депутатів, які мають власну думку і пропозиції до рішень сесії міської ради, останнім часом стало важче добиватися свого. Ілюстрацією може слугувати ухвалення пункту №2 на сесії 2 лютого.

Нагадаємо, питання «Про звернення до Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині підстав проведення перевірок та відповідальності як замовників так і виконавців будівельних робіт», за прогнозами деяких політиків, могла спричинити чималу дискусію у залі. Ось тому до нього і була прикута така увага.

Доповідав із цього питання начальник Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Михайло Горішний.

Аргументи доповідача на частину депутатів не подіяли, тому питання із першого разу «зарубали» і довелося його переголосовувати. Депутати наполягали на правці тексту. Почалася дискусія. Депутату від БПП Павлу Бичу не надали слова і йому не вдалося роз’яснити депутатам суть пропонованих змін.

«Каменем спотикання» насправді став пункт №1 цього рішення (цитуємо): «Передбачити однією з підстав проведення позапланової перевірки об’єктів містобудування розпорядження міського голови або рішення виконавчого комітету (згідно із порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабміну від 23.05.2011 р. за №553 підставами для проведення позапланової перевірки є:

– подання суб’єктом містобудування письмової заяви про проведення перевірки об’єкта будівництва або будівельної продукції за його бажанням;

– необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні та декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні та декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів;

– виявлення факту самочинного будівництва об’єкта;

– перевірка виконання суб’єктом містобудівної діяльності вимог приписів органів державного архітектурно-будівельного контролю;

– вимога Держархбудінспекції про проведення перевірки;

– звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом містобудування вимог містобудівного законодавства;

– вимога правоохоронних органів про проведення перевірки).

Річ у тім, що частина депутатів побачила у цьому пункті передачу міському голові і підконтрольному йому ж виконавчому комітету надто серйозних повноважень, тому вони і вимагали забрати вище вказаний текст із рішення.



Втім, пропозицію Павла Бича у залі підтримали лише 10 депутатів. Результат переголосування «у цілому», ініційований міським головою, був іншим – 24 «за».

Отже, більшістю голосів на сесії ухвалили рішення, що (у разі підтримки Верховною Радою – прим.) дозволяє вважати підставою для проведення позапланової перевірки об’єктів містобудування розпорядження міського голови або рішення виконавчого комітету.

Терен