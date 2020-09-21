Чи можна наукою заробити на життя, розповів винахідник з Тернополя Роман Михайлишин

Сьогодні в рубриці #винахідники_тнту – Роман Ігорович Михайлишин, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв, кандидат технічних наук та людина, яка цього року цілком заслужено отримала премію від Тернопільської міської ради у номінації «Молоді учені і дослідники» у 2020 році.

Ми запитали у Романа, що означає бути винахідником, звідки він плекає натхнення та чим живе справжній науковець

Якими якостями має володіти винахідник і раціоналізатор? Як їх в собі виховувати?

Академічна доброчесність, пунктуальність, активність, наполегливість, самокритичність… Звісно, цей список можна продовжувати, але це, так би мовити, основні стовпи, які, залежно від специфіки роботи, можна доповнювати. Виховувати такого роду якості людина починає ще змалку. Але на етапі студентства можна зрозуміти чи володіє людина цими якостями, чи хоче їх розвивати. В цьому і полягає робота керівника або куратора, щоб роздивитись потенціал у студентах.

Що вас надихає?

Мене надихає отримання нових знань на кожному кроці наукової діяльності. Робота науковця приносить нову інформацію та навички, що дозволяє постійно розвиватися, не стояти на місці.

Що мотивує, коли натхнення зникає?

Кардинальна зміна обстановки завжди допомагає мені. Неформальне спілкування з колегами на конференціях, стажування із новими знайомствами та обміном досвідом і т.п. Це все дозволяє насититися атмосферою нових відкриттів, вирішення амбітних задач і мрій.

Як не опустити руки?

Потрібно завжди пам’ятати, що ви не одні і є навколо багато людей, які готові вам допомогти. Тому хороший клімат в колективі та дома є запорукою вашої продуктивності.

Як знайти своє місце під сонцем?

Потрібно самому вирішувати, чим ви хочете займатися. Звісно, важливо прислухатися до порад колег, друзів, керівників, але це ви, а не вони, будете кожного дня працювати в обраному напрямку. Якщо ви це будете робити, тому що так треба, ні ваші результати, ні ваше життя не будуть позитивними. Немає ідеального місця в житті, всюди є свої плюси і мінуси. Проте, саме вам вирішувати, які мінуси ви готові терпіти заради плюсів, а студентський період ідеальний час для пошуку свого місця під сонцем.

Чи можна наукою заробити на життя?

Якщо займатися наукою заради науки, тоді, звісно, ні. Щоб заробити на науці потрібно бути в тренді наукових розробок та потреб виробництва. В такому випадку, маючи хороші ідеї для вирішення актуальних проблем та задач, можна отримати фінансування від держави, або бізнесу. Такі гранти і є основним доходом для науковців всього світу. Звісно в Україні є і стабільне державне фінансування Національної Академії Наук України, які займаються проведенням різного роду наукових-досліджень.

Така система фінансування є і в багатьох інших пострадянських країнах. Не берусь судити, добре це чи погано, але моя особиста думка, що все фінансування науки має бути побудоване на конкурсній основі, незалежно від інституційного підпорядкування. В такому випадку фінансування наукових досліджень та розробок отримуватимуть найбільш перспективні наукові групи, що збільшить конкуренцію між науковцями різних інституцій та підпорядкування.

Що таке успішний науковець?

Успішний науковець для кожної галузі знань дуже сильно відрізняється. Очевидно, що дуже часто при оцінюванні науковців використовують певні критерії. Саме ці критерії оцінювання викликають багато суперечок між науковцями різних галузей і це очевидно. Тому що наукову діяльність важко виміряти однією лінійкою. Ніхто не знає скільки зусиль витратив науковець для виведення певної математичної моделі, а інший науковець для написання монографії з філософії. Яким чином їх виміряти і порівняти? Тому оптимального критерію для оцінки всіх науковців просто не може бути.

Якщо вам цікава моя думка, я думаю успішний науковець це науковець який не зупиняється на досягнутому та завжди продовжує удосконалюватися в своїй галузі і в результаті він досягне успіху.