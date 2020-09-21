14:26 | 21.09.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині внаслідок ДТП чоловік опинився в реанімації

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 вересня під м. Бережани. Близько 16.00 годин, водій автомобіля «ВАЗ-2103», виїжджаючи з міста в напрямку м. Підгайці, не впорався з керуванням та перекинув свій транспортний засіб. 

Внаслідок ДТП, 47-річний водій, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закрита травма живота, закрита травма грудної клітки», опинився в реанімаційному відділенні Бережанської районної лікарні

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