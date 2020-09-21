На Тернопільщині внаслідок ДТП чоловік опинився в реанімації

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 вересня під м. Бережани. Близько 16.00 годин, водій автомобіля «ВАЗ-2103», виїжджаючи з міста в напрямку м. Підгайці, не впорався з керуванням та перекинув свій транспортний засіб.

Внаслідок ДТП, 47-річний водій, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закрита травма живота, закрита травма грудної клітки», опинився в реанімаційному відділенні Бережанської районної лікарні